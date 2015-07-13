版本:
中国
时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 08:38 BJT

中国最高人民法院副院长奚晓明涉嫌严重违纪违法 正接受调查

路透北京7月12日 （记者 Gerry Shih） - 中国中央纪委监察部网站周日发布消息称，最高人民法院副院长、党组成员奚晓明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委未称奚晓明是否已被撤职，但在新华社报导奚晓明被查后不到两小时，奚晓明的简历已被最高人民法院网站撤下。

继周永康之后，奚晓明将是中国落马的最高级别司法官员之一。

61岁的奚晓明在最高人民法院七名副院长中排名第四，主要负责经济案例。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐