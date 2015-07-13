中国最高人民法院副院长奚晓明涉嫌严重违纪违法 正接受调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月12日 （记者 Gerry Shih） - 中国中央纪委监察部网站周日发布消息称，最高人民法院副院长、党组成员奚晓明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委未称奚晓明是否已被撤职，但在新华社报道奚晓明被查后不到两小时，奚晓明的简历已被最高人民法院网站撤下。
继周永康之后，奚晓明将是中国落马的最高级别司法官员之一。
61岁的奚晓明在最高人民法院七名副院长中排名第四，主要负责经济案例。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”