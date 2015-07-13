中国最高人民法院副院长奚晓明涉嫌严重违纪违法 正接受调查

路透北京7月12日 （记者 Gerry Shih） - 中国中央纪委监察部网站周日发布消息称，最高人民法院副院长、党组成员奚晓明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委未称奚晓明是否已被撤职，但在新华社报道奚晓明被查后不到两小时，奚晓明的简历已被最高人民法院网站撤下。