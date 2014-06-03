中国高压反腐后遗症：官场“尸位素餐”成改革拦路虎

图为在北京人民大会堂前天安门广场执勤的武警。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京6月3日（作者 沈燕） - 中国刮骨疗毒式的反腐风暴愈刮愈烈，在赢得民心的同时，亦显现被总理李克强直斥为“尸位素餐”的后遗症：在反腐利剑高悬下，官场人人自危，“多做不如少做”反倒成为部分政府官员奉行的为官之道。

业内人士指出，反腐+改革是习李政府执政逾一年来的最大看点，在中国推进经济结构转型之际，这种“为官不为”无疑会成为改革“拦路虎”，因其决定着中央改革举措能否真正落地。而要重塑官场形象，打造高效廉洁政府机构，用人制度和监督机制的完善将是关键。

“我在基层调研时注意到，有些地方确实出现了‘为官不为’的现象，一些政府官员抱着‘只要不出事，宁愿不做事’，甚至‘不求过得硬，只求过得去’的态度，敷衍了事。”李克强在上周五的国务院常务会议上一针见血地指出，“说的难听点，这不就是尸位素餐吗？”

中国经济体制改革研究会副会长石小敏表示，反腐的力度和成绩有目共睹，但现在是改革推进明显滞后。虽然总理不断喊话警示，但从政策的落实，以及职能及基层一些官员的表现看，对推进改革并不积极。

为应对经济下行压力，中国今年出台一系列微刺激政策，包括加大铁路投资，简政放权继续给企业松绑，加大金融对实体经济支持等，所有这些稳增长政策都需要各地方各部门的落实到位。

而近期连续两次国务院常务会，李克强都强调，国务院决不发空头文件，所有政策措施必须不折不扣落实到位。要通过督查、第三方评估和社会评价等方式，既督地方，也督部门。

受稳增长举措等提振，最新公布的5月中国官方及汇丰制造业采购经理人指数（PMI）双双回升，其中官方制造业PMI连升三个月至年内新高，汇丰制造业PMI终值亦创四个月高点。

尽管先行指标显示经济有企稳迹象，但企业融资难、融资贵的情况并没有改变，微观领域的实体经济经营环境依旧是困难重重。

**好政策能落地，官员执行力是关键**

虽然身为政府职能部门的官员们并不能创造中国的GDP，但各级地方政府和相关职能部门却决定着好政策能否落地，决定着能否真正为企业减负减税，他们的所作所为决定着企业生存和经营环境是优是劣。

眼下越挖越深的反腐战壕，无疑将净化企业经营环境，距离创造公平，高效，廉洁政府机构的梦想又近一步。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。

一位来自地方的官员私下直言，“现在官场是人人自危，尤其是处级以上干部；科级以下还好，因为通常没什么权力，也就意味着没有腐败的机会。”

但面对反腐利剑似乎难以触及到的官场不作为，以及消极懈怠的官场作风，完善现行的监督机制和用人机制也就显得尤为迫切。

一周前的国务院常务会议上，李克强的语气异常严厉，向在座的官员们发出诘问：“在座的各部委，国务院的各项政策措施落实到位了没有？你们各自的责任履行了没有？...各位，你们要‘守土有责’啊！”

或许，中国总理对官员们尽责不够表达的不满，实质上是对官僚作风的不满，也正是中国强调政府职能改革的核心所在。但如何推进落实恐怕是决策层目前面临的最大难题。

石小敏就提到，目前这个局面也是中国推进改革中面临的必经阶段，这一轮改革核心是政府要“自废武功”，现在只看到上面的决心，缺乏下面的配合，“毕竟新一届政府上任时间不长，完善游戏规则和解决问题都需要时间。”

前述不具名来自地方的官员就坦言，纠正官场的风气高压反腐只是一方面，但另一方面更要从制度建设方面约束官员的行为，有可为也要有不可为，“在强调官员要有职业操守的同时，激发其工作热情也很重要。”

不过，一位正在地方挂职的官员则表达了不同意见。他称，目前经济下行与其自身经济规律有关，“当然在中国一直是强调问题导向，当前经济下行压力较大，政策导向就转到稳增长，但与反腐并不矛盾，两者是各行其道。”

该位人士也提到，无论是反腐还是改革，都需要经济保持平稳的大环境，从这个角度看，在适应重拳反腐成为官场常态，以及制度建设逐渐完善后，很多现时的问题也就迎刃而解了。（完）

(审校 张喜良)

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