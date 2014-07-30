对周永康的立案审查彰显党纪面前人人平等--人民日报

路透北京7月30日 - 针对中国前中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪被立案审查，人民日报周三刊登评论员文章称，中央的这一决定彰显了“治国必先治党、治党务必从严”的坚定决心，证明党纪面前人人平等，党内没有特殊党员。

据新华社周二报导，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。

人民日报文章称，党员领导干部，不论职务高低、党龄长短，都要受到党纪国法的约束。如果私欲膨胀、滥用权力、谋取私利，迟早都会摔跟头，甚至滑向违法犯罪的深渊。

“对于这一点，谁都不要心存侥幸，计算‘不出事’的概率；谁都不能藐视法纪，存有进了‘保险箱’的幻觉。”文章称。

文章并强调，在中国，不存在制度笼子之外的权力，也决不允许有党纪国法之外的党员。任何人违犯法纪，都要依法依规处理。

文章同时指出，尽管党员干部队伍的主流始终是好的，但消极腐败现象、违纪违法案件依然时有发生，考验和危险尖锐地摆在面前。党要管党，首先是管好干部；从严治党，关键是从严治吏。

中共十八大以来，中国反腐败斗争坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。中纪委此前曾宣布，原中央军委副主席徐才厚因涉嫌受贿犯罪被开除党籍。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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