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中国财经 | 2014年 9月 8日 星期一 11:23 BJT

中国商务部宣布终止实施对日俄韩进口丁苯橡胶的反倾销措施

路透北京9月7日 - 中国商务部表示，中国从周一起对原产日本、俄罗斯及韩国的进口丁苯橡胶所适用的反倾销措施终止实施，从而将结束这项执行了五年的政策。

中国商务部周日在其网站上发表的声明称，上述反倾销措施周日到期，国内企业未提出期终复审申请。

新华社称，中国当局从2009年起开始对进口丁苯橡胶征收高达38%的税收，此前中国当局发现这些低价进口橡胶损害了国内产业。丁苯橡胶用于轮胎。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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