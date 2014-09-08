中国商务部宣布终止实施对日俄韩进口丁苯橡胶的反倾销措施

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月7日 - 中国商务部表示，中国从周一起对原产日本、俄罗斯及韩国的进口丁苯橡胶所适用的反倾销措施终止实施，从而将结束这项执行了五年的政策。
中国商务部周日在其网站上发表的声明称，上述反倾销措施周日到期，国内企业未提出期终复审申请。
新华社称，中国当局从2009年起开始对进口丁苯橡胶征收高达38%的税收，此前中国当局发现这些低价进口橡胶损害了国内产业。丁苯橡胶用于轮胎。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。