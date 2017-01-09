中纪委称腐败蔓延势头得到有效遏制 反腐斗争压倒性态势已形成

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京1月9日 - 周一刊发的中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议公报称，经过四年多的努力，中央八项规定精神得到坚决落实，腐败蔓延势头得到有效遏制，反腐败斗争压倒性态势已经形成，不敢腐的目标初步实现，不能腐的制度日益完善，不想腐的堤坝正在构筑。
刊登在人民日报的公报称，坚持依规治党和依法治国相统一，修订党内监督条例，颁布问责条例，制定深化国家监察体制改革方案，确定时间表、路线图，在北京市、山西省、浙江省部署开展改革试点，推动党内监督和国家监察全覆盖。
全会提出，严把选人用人政治关、廉洁关，防止干部“带病提拔”、“带病上岗”，为中央和地方换届提供组织、干部保障。紮实推进监察体制改革，完善党和国家自我监督。
中央纪委牵头抓总，落实改革方案，推动制定国家监察法，筹备组建国家监察委员会。中央试点工作领导小组要加强指导、协调和服务，试点地区党委负主责，纪委要抓好组织实施，整合行政监察、预防腐败和检察机关查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作力量，成立省市县三级监察委员会，构建集中统一、权威高效的监察体系。
巩固反腐败斗争压倒性态势。全面加强纪律建设，有效运用监督执纪“四种形态”，在加强日常管理监督上下功夫。持续保持高压态势，力度不减、节奏不变，坚决减少腐败存量，重点遏制增量。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，深化反腐败国际合作。深刻剖析典型案件，忏悔录能公开的都要公开，充分发挥反面教材作用。
中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议，于2017年1月6日至8日在北京举行。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)