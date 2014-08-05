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时事要闻 | 2014年 8月 5日 星期二 11:08 BJT

江西省原副省长姚木根严重违纪被立案审查并被双开

路透北京8月5日 - 中央纪委监察部网站周二称，中共中央纪委对江西省原副省长姚木根严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分和行政开除处分（双开）。

中纪委称，经查姚木根利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其亲属收受巨额贿赂。姚木根的上述行为已构成严重违纪违法，并涉嫌犯罪，其涉嫌犯罪问题及线索将移送司法机关依法处理。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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