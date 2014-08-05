江西省原副省长姚木根严重违纪被立案审查并被双开

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京8月5日 - 中央纪委监察部网站周二称，中共中央纪委对江西省原副省长姚木根严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分和行政开除处分（双开）。
中纪委称，经查姚木根利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其亲属收受巨额贿赂。姚木根的上述行为已构成严重违纪违法，并涉嫌犯罪，其涉嫌犯罪问题及线索将移送司法机关依法处理。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)