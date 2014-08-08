反垄断调查旨在推进市场公平 保护消费者权益--中汽协

路透北京8月8日 - 中国汽车工业协会周五声明称，国家发改委对汽车市场的反垄断调查是严格执行《反垄断法》，旨在维护市场秩序，推进市场公平，净化汽车市场环境，保护消费者权益。

新华社援引中汽协人士并称，国家有关部门对汽车市场的监管常态化，为汽车市场有序发展和消费者权益维护提供可持续的环境和公平执法保障。

“各汽车生产经营企业应端正态度，加强管理、自律...自觉遵守国家法律法规，在法律框架内从事市场经营行为。”上述人士称。

同时，针对国家工商总局公布自今年10月1日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作，中汽协人士的话表示，这是工商总局简化行政审批手续，变事前审批为事中、事后监督，符合简政放权的大方向。

发改委近期针对克莱斯勒、奥迪、奔驰等汽车企业展开反垄断调查。发改委秘书长李朴民周三表示，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。而奔驰是不是存在垄断行为，目前正在调查取证。

此外，李朴民还透露，中国已经完成对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案调查，并将依法进行处罚。不过具体企业名单未有公布。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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