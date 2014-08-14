跨国车企在华遭反垄断调查 中国经销商连声叫好

路透北京8月13日（记者 Norihiko Shirouzu） - 针对跨国汽车厂商的反垄断调查引来中国汽车经销商叫好一片，他们表示，奥迪和梅赛德斯奔驰等企业一直在利用其优势地位增强获利，其做法在西方市场是不会被容忍的。

捷豹路虎、大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪、宝马以及梅赛德斯奔驰(DAIGn.DE)纷纷将新车和零部件降价，讨好中国监管机构。

一些汽车经销商指出，外资高端品牌除了在中国高价出售外，甚至在通用零部件和轮胎、机油与铝轮毂等附属产品上也实施准垄断行为。

“高利润率的在华新车业务基本枯竭了。如果经销商从汽车厂商那里按规定拿货，根本挣不到钱。”上海咨询公司Automotive Foresight负责人张豫说道。

“汽车厂商的利润率很高，抬高给经销商批发价，高到经销商真是无利可图。”

汽车行业尤其受关注，官方媒体指责跨国汽车厂商售价过高，发改委正在对该行业进行反垄断调查。

行业专家指出，汽车厂商与经销商和零部件供应商打交道时处于极为有利的地位，能够控制价格，这是违反中国反垄断法的。

发改委8月6日称，奥迪和菲亚特FIA.MI旗下的克莱斯勒存在垄断行为，近期将会受到相应处罚。罚金可能高达他们去年在华销售收入的10%。

发改委并未透露细节，不过一个奥迪经销商高管表示，发改委的调查集中于湖北省，与协议售价有关。

“汽车厂商是罪魁祸首，该地区一些零部件和车型价格全都统一。”这名高管说道。

奥迪在北京的一名发言人确认，一汽大众的销售部门在湖北“部分”违反了中国反垄断法，将接受惩罚。

梅赛德斯奔驰在华一家大型连锁经销商的一名高管表示，梅赛德斯奔驰也因涉嫌操纵价格遭到调查。

这名高管指出，发改委调查人员8月4日对梅赛德斯奔驰的华东销售办公室进行了10个小时的突击检查，目的之一就是收集梅赛德斯奔驰及其经销商操纵整车和零部件价格的证据。

他表示，旗下的一家经销商也在同一天遭到了突击调查。

梅赛德斯奔驰发言人Senol Bayrak称，公司正在与中国反垄断当局合作，但拒绝作更多评论，因调查仍在继续。

一家大型宝马经销商的负责人指出，汽车厂商对独立销售商进行严格控制，从而获得高利润率，推高汽车批发价格。

“宝马对我们的经销业务进行全面控制……强迫我们从他们那里或通过他们采购所有东西，包括机油、轮胎和车窗贴膜等。”

宝马未对路透的置评请求作出回应。

这名宝马经销商高管指出，尽管经销商同意汽车厂商的看法，在检修中提供汽车厂商认可的零部件符合消费者利益，但他们可能更愿意从其他供应商那里购买通用零部件。

“采取一切手段提升我们的利润率，”这名高管说道。他表示近几年毛利润已经下滑至1.5-2%，为了保持增长，采取的打折和销售补贴力度很大。

但是，他的公司仍受到严格的经销商协议制约，即使是通用零部件也在销售指标范围内。

“如果不达标，就无法获得宝马定期发放的销售返利和奖金。”这名高管说道。他指出，这些返利和奖金往往是中国经销商获利的基本来源。

“我们销售新车几乎都是亏钱的，主要靠完成销售指标，从厂家获得奖金和返利赚钱。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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