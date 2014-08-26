中国对微软等软件公司及烟草公司发起九宗反垄断调查（更新版）

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路透北京8月26日 - 中国国家工商行政管理总局周二称，今年共受理包括微软(MSFT.O)在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。

“微软涉嫌Windows和office软件相关信息公开不完全，发售播放器和浏览器的问题，”国家工商行政管理总局党组书记、局长张茅在国新办新闻发布会上称。

他指出，该局于今年6月根据反垄断法对微软进行立案调查，现在跟微软经过多次接触，他们的高层表示尊重中国的法律，配合中国的反垄断机关进行调查。

“目前调查工作正在深入的进行，”张茅称。

中国央视新闻8月初在其微博发布消息称，工商总局正告微软公司勿阻碍反垄断调查。

中国近年掀起一波反垄断浪潮，去年曾对五大外资奶粉企业、制药商葛兰素史克(GSK.L)、以及五家国内金店进行调查，日前则对包括大众(VOWG_p.DE)、奔驰在内的多家车企展开调查。

国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林去年曾表示，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。