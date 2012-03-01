美国议员推动针对中国反补贴法案

路透华盛顿2月29日电---美国高级议员周三表示,他们计划尽快推动两党制定的一项法案,确保商务部能对来自中国的补贴商品徵收关税.

美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在声明中称,"这项法案确保我们有能力对付中国等国家的不公平补贴行为.这些补贴伤害我们的产业,冲击美国就业并扭曲市场."

由於联邦上诉法院已裁定,商务部无权向来自"非市场经济体"的进口商品徵收反补贴税,因而如果国会不采取行动,美国或必须在3月中旬之前,取消对来自中国和越南的价值数以十亿美元计的20多种商品的反补贴关税.

这项裁定也可能在几宗未决案件中阻止对中国实施反补贴税,其中包括涉及太阳能电池板和风力发电塔的案件.目前的关税范围涵盖来自中国的钢铁、铝、纸、化工和其他产品,以及来自越南的塑料购物袋.

坎普表示,"我们希望尽快推动这项法案."

他也对记者表示,他乐观认为,参议院和众议院将在3月中旬通过这项法案.

参议院财务委员会主席鲍卡斯称,"实施这些反补贴税在过去五年内保护了80,000个就业岗位.虽然我们的经济在继续改善,但我们绝对需要维持这种努力,保护美国的就业."(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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