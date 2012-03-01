美国议员推动针对中国反补贴法案

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透华盛顿2月29日电---美国高级议员周三表示,他们计划尽快推动两党制定的一项法案,确保商务部能对来自中国的补贴商品徵收关税.
美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在声明中称,"这项法案确保我们有能力对付中国等国家的不公平补贴行为.这些补贴伤害我们的产业,冲击美国就业并扭曲市场."
由於联邦上诉法院已裁定,商务部无权向来自"非市场经济体"的进口商品徵收反补贴税,因而如果国会不采取行动,美国或必须在3月中旬之前,取消对来自中国和越南的价值数以十亿美元计的20多种商品的反补贴关税.
这项裁定也可能在几宗未决案件中阻止对中国实施反补贴税,其中包括涉及太阳能电池板和风力发电塔的案件.目前的关税范围涵盖来自中国的钢铁、铝、纸、化工和其他产品,以及来自越南的塑料购物袋.
坎普表示,"我们希望尽快推动这项法案."
他也对记者表示,他乐观认为,参议院和众议院将在3月中旬通过这项法案.
参议院财务委员会主席鲍卡斯称,"实施这些反补贴税在过去五年内保护了80,000个就业岗位.虽然我们的经济在继续改善,但我们绝对需要维持这种努力,保护美国的就业."(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。