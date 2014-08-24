新疆对八名暴力恐怖犯罪分子执行死刑--新华社

路透上海8月24日 - 新华社周六晚间报导称，中国新疆乌鲁木齐、阿克苏、喀什、和田四地（市）中级法院近日依法对犯有组织、领导、参加恐怖组织罪，故意杀人罪、放火罪，非法制造、储存、运输爆炸物罪，以危险方法危害公共安全罪的玉山江·吾许尔等五案八名罪犯执行死刑。

据悉，这五起案件涉及北京天安门广场暴力恐怖案，阿克苏地区抢夺枪支、袭警案，喀什地区非法制爆案、故意杀人案，和田地区组织、领导、参加恐怖组织、放火焚烧检查站、杀害国家干部案。

“上述案件对人民群众生命财产造成重大损失，严重危害公共安全。”报导称。

经法院判决认定，自2011年起，被告人玉山江·吾许尔等人以实施暴力恐怖活动为目的，多次收听观看宣扬宗教极端、暴力恐怖内容的音视频，纠集发展成员，逐步形成恐怖组织。2013年10月28日12时许，吾斯曼·艾山伙同他人驾驶越野车，连续冲撞天安门广场前的行人，造成三名无辜群众死亡，39人受伤。

今年以来中国已发生几起暴恐事件，其中包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。

中国公安部此前已决定从今年5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。在专项行动开始后的一个月里，新疆公安机关打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。（完）

(发稿 张喜良; 审校 黄凯)

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