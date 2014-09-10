中国经济：中国欧盟商会称当局反垄断行动或损伤外资在华投资热情

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透北京9月9日 - 中国欧盟商会周二表示，中国严格的竞争政策打击外国投资热情。其在最新报告中，对中国有关部门对跨国企业的一系列调查提出非议。
8月以来，已有四个外国商业游说团体对中国的反垄断行动表示担忧，之前很多人对于直接提出这个问题有所迟疑。位于华盛顿的美国商会(U.S. Chamber of Commerce)周一称，中国的做法可能违反了世界贸易组织(WTO)规则。
外国有各种抱怨，包括担心这是针对外资企业，是不公平的，以及担心中国有关部门使用的强硬策略等。
“最近几起案例的问题是非常不透明，对其意图的猜测众说纷纭，”中国欧盟商会主席Joerg Wuttke称。
“(最近的反垄断案)是否会影响商业投资有待观察，但情绪肯定降温，”Wuttke在公布年度立场报告(annual position paper)的新闻发布会上对记者称。
鉴于欧美企业对中国如火如荼的反垄断调查表示关切，中国总理李克强明确表态反垄断审查并不针对某类企业，以安抚外商对中国近期加大对反垄断审查的忧虑情绪。
中国当局称反垄断法对国内外企业一视同仁，目的是保护消费者。国家发改委称，审查目标也包括国内电信企业，包括中国联通和中国电信，国内金融机构也因反竞争行为被调查。
不过批评人士称，中国企业的罚款通常较低，有些调查没有罚款就撤销，比方说中国联通-中国电信案。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应