美国贸易组织对中国反垄断执法程序表达关切

路透北京9月3日（记者 Michael Martina） - 美中贸易全国委员会（USCBC）周三称，在华受到反垄断调查的企业面临着监管机构的多种施压手段。在最新发布的报告中，该委员会对中国反垄断执法程序表示关切。

USCBC指出，受到监管机构审查的企业被迫“认错”，在接受调查时没有律师陪同，没有被告知受调查理由就要做出表态。

“这种做法有悖中国推动法治努力和正当程序的条文和精神，也不符合国际惯例，”USCBC在报告中说道。

路透去年报导多家企业受到监管机构的警告，要求相关企业在调查期间不许用外部律师。

中国政府驳斥了对三家反垄断监管机构的抱怨，称国家发改委、商务部和国家工商总局的调查活动是依法进行的。

据中国官媒报导，中国一位反垄断执法机构的高级官员称中国没有对外资企业实施不公平做法。

据报导，国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林称，发改委部分反垄断调查涉及海外跨国公司，不过并不意味着针对这些企业。

他表示，对国内企业和外企一视同仁。

USCBC表示，86%接受调查的企业表示对中国反垄断执法程序有些、或者非常关切。

该委员会称，自从中国反垄断法生效以来，中国和外国企业都曾受到调查，但是“最近几个月”监管者将焦点主要放在外国企业身上。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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