工商总局将加大反垄断力度 对中外资企业一视同仁

路透北京9月29日 - 针对微软公司(Microsoft)(MSFT.O)涉嫌垄断案，中国国家工商总局局长张茅指出,工商总局将进一步加大反垄断和反不正当竞争工作力度，在监管中对中外资企业一视同仁，为企业营造公平竞争的市场环境。

刊登在国家工商总局网站上的新闻稿称，张茅近日在会见微软公司首席执行官萨提亚·纳德拉一行时表示，希望该公司对该公司全面配合工商总局的调查工作，对调查中的问题可以提出建议，希望按时如实提供指定材料，积极与工商总局沟通。

萨提亚·纳德拉表示，微软公司将全面遵守中国法律法规，积极配合案件调查工作，按照有关要求提供指定材料，并就所涉及问题及时进行沟通。

“相信工商总局将客观、公正、透明调查此案。微软公司对在中国的发展充满信心，并确保以合规的方式参与市场竞争，实现在中国的发展。”萨提亚·纳德拉称。

国家工商总局表示，将着力转变市场监管方式，正努力构建以企业信息公示制度为核心的新型监管模式。

目前中国反垄断执法主要由国家发改委、国家工商总局和商务部执行。中国国家工商行政管理总局今年共受理包括微在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。

此前，国家发展和改革委员会、商务部和国家工商行政管理总局发布了中国反垄断执法清单。截至本月12日，国家发展和改革委员会查处企业及行业协会组织共计335家，其中外资企业33家，约占其查处企业总数的10%。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 谢衡/黄凯)

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