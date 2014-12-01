中国发改委反垄断局局长许昆林兼任价格司司长

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透北京11月28日 - 据中国官方媒体周五报导，许昆林11月起任国家发改委价格司司长，其发改委反垄断局局长职务并未免去。
许昆林获此重用，早在中国反垄断界人士意料之中。
曾有卷入发改委反垄断调查的律师、企业高管和专家抱怨许昆林领导的反垄断局作风强势。
许昆林则称，中国反垄断执法公正透明，未针对外资企业，不存在选择性执法问题。
许昆林在发改委价格司官网“领导致辞”栏目中表示，要有序推进价格改革，并给消费者更大的选择权利。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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