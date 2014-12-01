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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 10:50 BJT

中国发改委反垄断局局长许昆林兼任价格司司长

路透北京11月28日 - 据中国官方媒体周五报导，许昆林11月起任国家发改委价格司司长，其发改委反垄断局局长职务并未免去。

许昆林获此重用，早在中国反垄断界人士意料之中。

曾有卷入发改委反垄断调查的律师、企业高管和专家抱怨许昆林领导的反垄断局作风强势。

许昆林则称，中国反垄断执法公正透明，未针对外资企业，不存在选择性执法问题。

许昆林在发改委价格司官网“领导致辞”栏目中表示，要有序推进价格改革，并给消费者更大的选择权利。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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