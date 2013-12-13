发改委称对高通反垄断调查已掌握大量证据

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月12日 - 《中国日报》周四援引中国发改委价格监督与反垄断局局长许昆林的话报道称，发改委在对高通 的反垄断调查中已掌握大量证据。
这是发改委方面首次就此事公开评论，但报道未提供进一步细节。
高通是全球最大的手机芯片制造商，该公司称认为其商业行为方式“合法且促进竞争”。
高通公共事务副总裁Christine Trimble在通过电邮发布的声明中表示，高通将继续全力配合发改委，并期待与发改委方面首次会晤。
近月发改委加大了反垄断力度，今年8月对美赞臣 、达能 等六家乳企开出巨额罚单，并有多家国内金店因垄断价格被处以罚款。
报道还援引许昆林的话称，发改委价检执法团队将增员至少170人，以加大力度整治包括汽车业在内各主要行业的反竞争行为。
报道称，扩大该执法团队，表明了政府打击价格操纵行为的决心。（完）
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。