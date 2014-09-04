美国贸易组织对中国反垄断执法程序表达关切

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michael Martina
路透北京9月3日 - 美中贸易全国委员会（USCBC）周三称，在华受到反垄断调查的企业面临着监管机构的多种施压手段。在最新发布的报告中，该委员会对中国反垄断执法程序表示关切。
USCBC指出，受到监管机构审查的企业被迫“认错”，在接受调查时没有律师陪同，没有被告知受调查理由就要做出表态。
“这种做法有悖中国推动法治努力和正当程序的条文和精神，也不符合国际惯例，”USCBC在报告中说道。
路透去年报导多家企业受到监管机构的警告，要求相关企业在调查期间不许用外部律师。
中国政府驳斥了对三家反垄断监管机构的抱怨，称国家发改委、商务部和国家工商总局的调查活动是依法进行的。
据中国官媒报导，中国一位反垄断执法机构的高级官员称中国没有对外资企业实施不公平做法。
据报导，国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林称，发改委部分反垄断调查涉及海外跨国公司，不过并不意味着针对这些企业。
他表示，对国内企业和外企一视同仁。
USCBC表示，86%接受调查的企业表示对中国反垄断执法程序有些、或者非常关切。
该委员会称，自从中国反垄断法生效以来，中国和外国企业都曾受到调查，但是“最近几个月”监管者将焦点主要放在外国企业身上。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托