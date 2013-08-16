石油电信汽车银行可能成为中国反垄断调查目标--官媒

路透北京8月15日（记者 Kazunori Takada） - 中国中央电视台引述国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林的话称，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。

官媒报道和律所研究报告显示，发改委在过去三年中对中外企业发起了近20宗与价格有关的调查。

近月中国当局的反垄断力度加大，且官媒对奶粉、药品、豪华车和珠宝等商品的价格提出批评。

众达律师事务所北京代表处合伙人Sebastien Evrard称：“纵观全球，监管部门重点调查的行业，往往是那些调查能对消费者产生直接影响且有正面效应的行业。”该律所专擅反垄断法律业务。

上周发改委对六家乳粉企业开出巨额反垄断罚单，此外还在对60家中外药企进行价格和成本调查。

许昆林特别提到了银行业的反垄断，他称如果在利率市场化改革推出以后，银行间一起商量存款或者贷款的利率，这样的行为就会面临反垄断调查。

央视未提供其他细节，记者也未能联系到发改委官员置评。

Evrard称，虽然就全球范围而言，电信企业和燃料价格常常会成为监管部门反垄断调查目标，但在中国难有明确目标，因为这些行业被国企主导。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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