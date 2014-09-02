发改委官员称中国反垄断调查并非贸易保护主义

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海9月2日 - 中国国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局局长许昆林对《中国日报》称，中国最近的反垄断调查并非偏袒国内企业的贸易保护主义工具。
许昆林在采访中重申，发改委对中外企业一视同仁。
迄今为止，已有至少30家外资企业受到反垄断调查。这让在华的美国企业忧心忡忡，以致向美国当局寻求帮助；欧盟商会上月称，相关调查似乎不公正地针对外资企业。
许昆林称，此类指控毫无根据，发改委的一些反垄断调查涉及海外跨国公司，但这并不意味着针对他们。
他还称，发改委没有针对任何特定行业，同时也在处理涉及中国国企和民营企业的案子。
许昆林指出，过去两三年，汽车行业一直是关注点。上月，发改委对12家日本车企开出2.01亿美元的创纪录罚单，因其垄断汽车零部件和轴承价格。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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