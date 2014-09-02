美国商业团体称担心中国反垄断调查不公正

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月2日（记者 Michael Martina） - 中国美国商会周二表示，外资企业日益担心他们正在成为中国监管机构的目标。
该商会是最近一个对中国一系列调查表示不满的商业团体。到目前为止，已有至少30家外资企业受到反垄断调查。
该商会在报告中称，有一种看法日益强烈，即跨国企业是中国方面利用“法律和非法律手段”进行“选择性且主观执法的”目标。
该商会的调查显示，接受调查的164家成员企业中，有49%的受访企业觉得近期的反垄断和反腐败浪潮专门针对外资公司。而在去年末365家成员企业参与的调查中，该比例为40%。
中国美国商会政策委员会副主席Lester Ross对记者称，中国扩大执法力度原则上是受欢迎的，但中国监管机构使用了“非法律”手段进行调查。
中国欧盟商会8月时曾对中国的反垄断调查表示关注，称中国方面使用强制手段，似乎不公正地针对外资企业。
中国国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局局长许昆林重申，发改委对中外企业一视同仁，相关指责毫无根据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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