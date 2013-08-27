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时事要闻 | 2013年 8月 27日 星期二 12:57 BJT

（修正）中国反垄断调查并非只针对外企--官媒

（修正标题错别字）

路透上海8月27日 - 《中国日报》周二报道称，中国监管机构进行一系列反垄断调查意在加强《反垄断法》的实施，并非只针对外资企业。

一些外企驻华高管曾表示，近期对奶粉和制药行业的调查似乎针对外企。

报道援引发改委一名官员报道称，没有针对外企这回事，调查针对垄断行为，并非行为背后的企业。

这位官员表示，发改委正在对其他行业进行调查，但公布细节还为时尚早，因为执行《反垄断法》存在复杂性。

《中国日报》还援引国务院反垄断委员会专家咨询组副组长黄勇的话报道称，执行《反垄断法》将成为常态。

《新华社》近期发表评论文章称，中国并没有歧视外企。文章还否认了调查奶粉价格垄断意在支持国产品牌的猜测。

发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林近期对央视称，也在调查石油、电信、银行和汽车行业的垄断行为。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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