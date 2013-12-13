发改委称对高通反垄断调查已掌握大量证据

路透北京12月12日 -《中国日报》周四援引中国发改委价格监督与反垄断局局长许昆林的话报道称，发改委在对高通(QCOM.O)的反垄断调查中已掌握大量证据。

这是发改委方面首次就此事公开评论，但报道未提供进一步细节。

高通是全球最大的手机芯片制造商，该公司称认为其商业行为方式“合法且促进竞争”。

高通公共事务副总裁ChristineTrimble在通过电邮发布的声明中表示，高通将继续全力配合发改委，并期待与发改委方面首次会晤。

近月发改委加大了反垄断力度，今年8月对美赞臣(MJN.N)、达能(DANO.PA)等六家乳企开出巨额罚单，并有多家国内金店因垄断价格被处以罚款。

报道还援引许昆林的话称，发改委价检执法团队将增员至少170人，以加大力度整治包括汽车业在内各主要行业的反竞争行为。

报道称，扩大该执法团队，表明了政府打击价格操纵行为的决心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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