中国就高通反垄断案向韩国咨询过经验--消息

路透北京/首尔8月21日(记者 Michael Martina/Se Young Lee) - 消息人士称，中国反垄断部门与韩国反垄断机构就美国芯片制造商高通的违规问题进行了接触，中国方面通过与海外相关机构的协作，争取为此案件画上句号，高通在中国可能面临创纪录的罚款。

高通是至少30家遭遇中国反垄断部门严格审查的外国公司之一。

韩国公平贸易委员会(Korean Fair Trade Commission)在2009年曾对高通处以逾两亿美元的罚款，原因是其滥用在市场中的垄断性地位，但中国市场对高通的贡献更高，中国国家发改委对其的调查可能使高通修改其授权协议，并可能对其处以高达年收入十分之一的罚款。

高通在截至2013年9月29日的一个财年中收入约为250亿美元，其中半数来自于中国市场。

“中国相关机构很有兴趣了解韩国是如何处理此类事情的，针对韩国的经验咨询了很多问题，”五六月份出席过韩国公平贸易委员会与中国国家发改委价格及反垄断部门会议的一位当事人表示。

中国国家发改委不太可能对高通采用韩国当年同样的处罚依据，这位不愿透露姓名的消息人士称。

“中国最关注的是高通在中国的知识产权授权协议费用相对较高的问题。但价格高本身不是一个反垄断的问题。只是在有差别对待等行为出现时才会构成反垄断问题，”这位人士说。

韩国公平贸易委员会对此次会议发表的声明称：“中国国家发改委要韩国公平贸易委员会分享处理实际案例中的经济分析技术，以推进其监管执法行动。”

中国国家发改委反垄断局在会后发表的声明称，双方进行了深入交流。到韩国出席此次会议的中方代表团团长为反垄断局局长许昆林。中国国家发改委对路透的置评请求未作回应。

以上声明均未特别提及高通。（完）

编译： 王燕焜 发稿：王凤昌

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