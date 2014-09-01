中国国家工商总局对微软高管进行调查询问

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透北京9月1日 - 中国国家工商总局周一表示，其专案组当日对微软公司(MSFT.O)副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。
国家工商总局网站新闻稿称，专案组要求微软公司就其综合情况以及企业反映的微软公司Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题等相关问题，在20日内做出书面说明。
此前专案组已对微软公司进行反垄断突击检查，并对微软全球副总裁Mary Snapp女士一行，进行了反垄断调查询问。
中国国家工商行政管理总局今年共受理包括微在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。