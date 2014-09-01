中国国家工商总局对微软高管进行调查询问

（更新版）中国央行适当放松跨境资金管理 收付1:1限制不再严格执行--消息

路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。