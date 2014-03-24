中国商务部决定终止对原产欧盟进口葡萄酒“双反”调查

路透北京3月24日 -中国商务部周一公告称，决定即日起终止对原产于欧盟的进口葡萄酒的反倾销调查和反补贴调查，因该案申请人提出撤销并终止双反调查的申请。

商务部上周五称，中国与欧盟葡萄酒业界已就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录。中欧无线通讯产品贸易争端也在朝着这个方向努力。

2013年7月1日时，商务部开始对原产于欧盟的进口葡萄酒（以下称被调查产品）进行反倾销调查和反补贴调查。

中国国家主席近日正出访欧洲，除出席荷兰核安全峰会之外，还将对荷兰、法国、德国、比利时进行国事访问。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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