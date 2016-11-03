中国为第三季亚太区表现最佳房地产投资市场 成交额升45%--仲量联行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月3日 - 国际物业顾问--仲量联行(JLL.N)周四发表的报告显示，今年第三季亚太区房地产投资市场总成交量达到331亿美元；中国为区内表现最理想的市场，季内成交达98亿美元，同比上涨45%。
＂部分本地企业在全国范围内的资产出售，使得市场成交量得到支撑。内地买家在一线城市表现活跃，在资产定价方面非常激进。＂仲量联行上海及华东区投资部总监邵律表示。
尽管受到线上零售商的激烈竞争，但成功的实体零售项目继续吸引投资者的注意力。例如，专注于上海地区的零售城市综合体开发商--崇邦集团斥资5亿美元回购上海金桥国际商业广场80%的股份。
今年首三季亚太区地产投资市场成交量合共为866亿美元，与去年同期相比相若。
仲量联行表示，跨境投资者在第三季表现尤为活跃，占本季度总成交量约30%。
该行亚太区研究部主管Megan Walters表示，今年首三季，由于亚洲投资者倾向在临近本国的市场进行投资，亚太区的区域内买家成交量轻微上扬，但跨区域买家成交量有所下降。
至于香港地产投资市场第三季的成交量增长强劲，季度增幅达到56%。仲量联行香港董事总经理及投资部主管曾焕平表示，内地企业参与了第三季香港市场的大部分投资交易。投资者继续青睐全幢出售的商厦，尤其是租金得到内地企业需求支撑的项目。此外，近期土地和写字楼的高价成价，大有可能会创出短期内香港楼市场的新高价。
展望未来，仲量联行预计，虽然政治和经济局势存在不稳定因素，但亚太区的地产市场将继续保持良好的抗跌力，对投资者而言，相比其他资产类型，地产资产仍具有更大的吸引力。尽管专注于亚太地区的基金年初迄今的融资增速放缓，但市场流动性仍保持在历史最高水准，加上这些现金极需得到有效的利用。
仲量联行亚太区投资部总监Stuart Crow表示，预期机构投资者将继续追捧亚太区地产，不过要寻找有价值的资产则面临一定挑战，预计未来12个月亚太区地产投资市场的交易量将保持平稳，但供应匮乏的现象仍将继续存在。因此，投资者在境外市场、新兴城市或二线城市、以及新兴行业中寻找投资价值将趋增。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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