中国为第三季亚太区表现最佳房地产投资市场 成交额升45%--仲量联行

路透香港11月3日 - 国际物业顾问--仲量联行(JLL.N)周四发表的报告显示，今年第三季亚太区房地产投资市场总成交量达到331亿美元；中国为区内表现最理想的市场，季内成交达98亿美元，同比上涨45%。

＂部分本地企业在全国范围内的资产出售，使得市场成交量得到支撑。内地买家在一线城市表现活跃，在资产定价方面非常激进。＂仲量联行上海及华东区投资部总监邵律表示。

尽管受到线上零售商的激烈竞争，但成功的实体零售项目继续吸引投资者的注意力。例如，专注于上海地区的零售城市综合体开发商--崇邦集团斥资5亿美元回购上海金桥国际商业广场80%的股份。

今年首三季亚太区地产投资市场成交量合共为866亿美元，与去年同期相比相若。

仲量联行表示，跨境投资者在第三季表现尤为活跃，占本季度总成交量约30%。

该行亚太区研究部主管Megan Walters表示，今年首三季，由于亚洲投资者倾向在临近本国的市场进行投资，亚太区的区域内买家成交量轻微上扬，但跨区域买家成交量有所下降。

至于香港地产投资市场第三季的成交量增长强劲，季度增幅达到56%。仲量联行香港董事总经理及投资部主管曾焕平表示，内地企业参与了第三季香港市场的大部分投资交易。投资者继续青睐全幢出售的商厦，尤其是租金得到内地企业需求支撑的项目。此外，近期土地和写字楼的高价成价，大有可能会创出短期内香港楼市场的新高价。

展望未来，仲量联行预计，虽然政治和经济局势存在不稳定因素，但亚太区的地产市场将继续保持良好的抗跌力，对投资者而言，相比其他资产类型，地产资产仍具有更大的吸引力。尽管专注于亚太地区的基金年初迄今的融资增速放缓，但市场流动性仍保持在历史最高水准，加上这些现金极需得到有效的利用。

仲量联行亚太区投资部总监Stuart Crow表示，预期机构投资者将继续追捧亚太区地产，不过要寻找有价值的资产则面临一定挑战，预计未来12个月亚太区地产投资市场的交易量将保持平稳，但供应匮乏的现象仍将继续存在。因此，投资者在境外市场、新兴城市或二线城市、以及新兴行业中寻找投资价值将趋增。（完）