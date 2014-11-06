亚太国家将成立反腐网络 总部设在中国--华尔街日报

路透北京11月6日 - 《华尔街日报》（WSJ）周二报导称，APEC成员国将签署一项计划，将一个区域性反腐网络的办公室设在中国。

报导称，该反腐网络名为Act-Net，将设在中共最高反腐机构--中央纪律检查委员会的培训机构内。中纪委拥有可以在未经起诉情况下对官员实施拘捕和调查的权力。

报导称，APEC成员国似乎并不反对中国成为Act-Net首个主持国的努力。中国首个Act-Net主持国的任期将持续至2015年底。

中国国家主席习近平已经设法扩大其影响深远的反腐战役，尤其是针对那些携带非法所得外逃的嫌犯。

据《华尔街日报》看到的宣言草案显示，该反腐网络将使用引渡、提供司法互助以及追缴和返还赃款等方式来跨境打击腐败分子。

知情人士告诉《华尔街日报》称，Act-Net将让执法机构之间实现跨境信息流动，但APEC不会建立一个地区版的国际刑警组织。

据中国媒体报导，中国已与38个国家缔结双边引渡条约，但美国、加拿大和澳大利亚不在其中，而美加澳是最受经济犯罪嫌疑人青睐的目的地。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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