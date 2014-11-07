APEC峰会召开在即 中日领导人以何种形式见面仍不得而知

路透东京11月7日（记者 Linda Sieg） - 日本国内对首相安倍晋三下周将在北京与中国国家主席习近平实现破冰式的交流抱有很高的期望，但鉴于取得突破性结果的希望微乎其微，会面形式于是备受关注。

如果能够在亚太经合组织（APEC）峰会间隙进行中日领导人的面对面会晤，将表明两国关系出现缓和。过去两年来，中日关系降至冰点，这归因于领土争议、地区竞争以及日本侵华战争遗留的痛苦记忆。

安倍2012年12月再次就任日本首相以来，尚未与习近平实现过面对面的实质性交流，双方仅在2013年9月在俄罗斯召开的20国集团（G20）峰会上握手致意。

“无论以何种形式，中日两国领导人见面并坦率交流是极其重要的，”日本内阁官房长官菅义伟周五告诉记者。此前，安倍的国家安全顾问、日本国安局局长谷内正太郎访问了北京，并会见了中国国务委员杨洁篪。

在缺乏实质内容的情况下，日本媒体聚焦安倍和习近平会面时会坐下来还是站着的形式问题。

日本经济新闻援引日本官员的话称，双方会面将不仅限于站着交谈；读卖新闻则表示，双方并未达成任何安排。

专家指出，中日双方在APEC峰会前就会面形式争执不下的事实意味着会面不会有任何实质内容。

“如果他们现在还在讨论是坐着还是站着，那意味着双方关系不太好，”日本城西国际大学的访问教授Andrew Horvat说道。他表示，双方坐下来会谈至少能够表明有进行实质性协商的可能性。

北京当局希望安倍保证不再参拜靖国神社，但这对于持保守立场的安倍来说很难答应。

一位关注中日关系的驻北京外国使节称，“若习近平同意会见（安倍），而安倍随后再次参拜靖国神社，那么习近平将颜面扫地。”

中国还想让日本承认两国在钓鱼岛（日本称尖阁列岛）存在正式的领土争议。

一些日本媒体称，安倍可能至少承认中国对钓鱼岛问题持不同看法。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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