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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 09:52 BJT

王毅：希望日方为中日领导人会面营造必要和良好的氛围

路透北京11月8日（记者 白宾/黄瑞黎） - 中国外交部长王毅周六在亚太经合组织第26届部长级会议结束后举行的记者会上，应询就中日领导人会晤问题回答了记者提问。

王毅表示：“中方重视日方多次提出的愿望。我们在中日关系上的原则立场是明确的，也是一贯的。”

“昨天，中日双方就如何处理当前影响两国关系发展的主要问题发表了四点原则共识，希望日方认真对待，切实遵守，落到实处，从而为两国领导人会面营造必要和良好的氛围。”

新华社稍晚报导称，王毅会见来华出席亚太经合组织部长级会议的日本外相岸田文雄时表示，中日双方就妥善处理当前中日关系面临的主要问题发表四点原则共识，这是中日关系朝着改善方向迈出的重要一步。

王毅还称：“日方应在此基础上认真反思，真正找到影响两国关系健康发展的根源所在，并下决心予以解决。”（完）

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