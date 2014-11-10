王毅：希望日方为中日领导人会面营造必要和良好的氛围

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京11月8日（记者 白宾/黄瑞黎） - 中国外交部长王毅周六在亚太经合组织第26届部长级会议结束后举行的记者会上，应询就中日领导人会晤问题回答了记者提问。
王毅表示：“中方重视日方多次提出的愿望。我们在中日关系上的原则立场是明确的，也是一贯的。”
“昨天，中日双方就如何处理当前影响两国关系发展的主要问题发表了四点原则共识，希望日方认真对待，切实遵守，落到实处，从而为两国领导人会面营造必要和良好的氛围。”
新华社稍晚报导称，王毅会见来华出席亚太经合组织部长级会议的日本外相岸田文雄时表示，中日双方就妥善处理当前中日关系面临的主要问题发表四点原则共识，这是中日关系朝着改善方向迈出的重要一步。
王毅还称：“日方应在此基础上认真反思，真正找到影响两国关系健康发展的根源所在，并下决心予以解决。”（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)