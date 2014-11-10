王毅：希望日方为中日领导人会面营造必要和良好的氛围

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月8日 - 中国外交部长王毅周六在亚太经合组织第26届部长级会议结束后举行的记者会上，应询就中日领导人会晤问题回答了记者提问。
王毅表示：“中方重视日方多次提出的愿望。我们在中日关系上的原则立场是明确的，也是一贯的。”
“昨天，中日双方就如何处理当前影响两国关系发展的主要问题发表了四点原则共识，希望日方认真对待，切实遵守，落到实处，从而为两国领导人会面营造必要和良好的氛围。”
新华社稍晚报道称，王毅会见来华出席亚太经合组织部长级会议的日本外相岸田文雄时表示，中日双方就妥善处理当前中日关系面临的主要问题发表四点原则共识，这是中日关系朝着改善方向迈出的重要一步。
王毅还称：“日方应在此基础上认真反思，真正找到影响两国关系健康发展的根源所在，并下决心予以解决。”(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。