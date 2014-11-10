安倍敦促普京确保乌克兰停火持续

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京11月9日 - 日本首相安倍晋三周日敦促俄罗斯总统普京在确保乌克兰维持停火方面发挥建设性作用。
据日本内阁官房副长官加藤胜信（Katsunobu Kato）称，安倍与普京在APEC峰会间隙举行双边会谈，就亲俄分裂力量的行动导致乌克兰局势复杂化表示关切。
加藤胜信对记者称，安倍“强烈敦促”普京发挥建设性作用，以便冲突双方遵守停火协议，普京则以解释俄罗斯对此事的立场作出回应。
乌克兰持续两个月的停火变得比以往任何时候都不稳定。乌克兰军方周五指责俄罗斯派32辆坦克和数车军人进入乌克兰东部，支持亲俄分裂力量。
加藤胜信还称，安倍与普京就开始为普京明年访问日本进行筹备达成共识。
普京原计划11月对日本进行回访，但日本加入七国集团（G7）的协调行动，就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，导致俄日关系紧张。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。