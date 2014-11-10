安倍敦促普京确保乌克兰停火持续

路透北京11月9日 - 日本首相安倍晋三周日敦促俄罗斯总统普京在确保乌克兰维持停火方面发挥建设性作用。

据日本内阁官房副长官加藤胜信（Katsunobu Kato）称，安倍与普京在APEC峰会间隙举行双边会谈，就亲俄分裂力量的行动导致乌克兰局势复杂化表示关切。

加藤胜信对记者称，安倍“强烈敦促”普京发挥建设性作用，以便冲突双方遵守停火协议，普京则以解释俄罗斯对此事的立场作出回应。

乌克兰持续两个月的停火变得比以往任何时候都不稳定。乌克兰军方周五指责俄罗斯派32辆坦克和数车军人进入乌克兰东部，支持亲俄分裂力量。

加藤胜信还称，安倍与普京就开始为普京明年访问日本进行筹备达成共识。

普京原计划11月对日本进行回访，但日本加入七国集团（G7）的协调行动，就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，导致俄日关系紧张。(完)