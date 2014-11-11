日韩领导人同意修复两国关系

路透北京11月11日 - 日本外务省称，日本首相安倍晋三同韩国总统朴槿惠就推动4月启动的对话达成共识。对话旨在修复两国的外交关系。

日本外务省周一晚在声明中称，安倍同朴槿惠在APEC峰会欢迎晚宴上进行了短暂交流，两人就确保相关会谈取得进展达成共识。

安倍自上任以来一直呼吁同朴槿惠举行峰会。但除了3月同奥巴马、朴谨惠一道举行三边会晤以外，日韩关系依然处于冰冻状态。

今年4月启动的两国工作级别对话议题包括慰安妇及其他问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。