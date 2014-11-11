日韩领导人同意修复两国关系

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日 - 日本外务省称，日本首相安倍晋三同韩国总统朴槿惠就推动4月启动的对话达成共识。对话旨在修复两国的外交关系。
日本外务省周一晚在声明中称，安倍同朴槿惠在APEC峰会欢迎晚宴上进行了短暂交流，两人就确保相关会谈取得进展达成共识。
安倍自上任以来一直呼吁同朴槿惠举行峰会。但除了3月同奥巴马、朴谨惠一道举行三边会晤以外，日韩关系依然处于冰冻状态。
今年4月启动的两国工作级别对话议题包括慰安妇及其他问题。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。