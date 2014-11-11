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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 12:32 BJT

全球贸易：日本首相欢迎中国为“亚太自由贸易区”所做的努力

路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二对中国起草“亚太自由贸易区”(Free Trade Area of Asia-Pacific, FTAAP)路线图的努力表示欢迎，并称FTAAP应当以双边和地区经济合作为基础。

安倍在亚太经合组织(APEC)峰会上午的会议上表示，还必须做出努力恢复对世界贸易组织(WTO)谈判的信心。由于少数成员国的反对，世贸谈判岌岌可危。

上午的会议未对媒体开放，安倍的上述讲话由日本外务省公布。(完)

(编译 李春喜 审校 朱晓军)
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