奥巴马与普京APEC峰会间隙短暂交谈

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月10日 - 据美俄官员称，美国总统奥巴马同俄罗斯总统普京周一在APEC峰会间隙短暂交谈，双方未就导致两国关系紧张的问题进行深入交流。
奥巴马同普京是在APEC峰会欢迎活动上进行这次非正式接触的。
美俄双方均淡化这次接触的重要性。一位美国高官称：“他们只是短暂相遇，没有时间谈问题。如果他们明天有交流或谈问题，我们会告诉大家。”
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov也称两人进行了短暂交流，同时期待两人深入交流。奥巴马和普京本周晚些时候将共同出席在布里斯班召开的G20峰会。
“他们互致了问候，没有进行会谈。”Peskov在北京对俄罗斯记者称。“他们进行了短暂的交流。两位总统认为他们在接下来几天的（G20）峰会间隙有机会会谈。”
今年6月，在诺曼底登陆周年纪念活动间隙，奥巴马同普京曾进行了短暂的非正式会面。
白宫官员曾称，在APEC峰会和G20峰会上，奥巴马和普京没有举行正式会谈的计划。但他们表示，期待两人有时间进行非正式会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。