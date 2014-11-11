奥巴马与普京APEC峰会间隙短暂交谈

路透北京11月10日 - 据美俄官员称，美国总统奥巴马同俄罗斯总统普京周一在APEC峰会间隙短暂交谈，双方未就导致两国关系紧张的问题进行深入交流。

奥巴马同普京是在APEC峰会欢迎活动上进行这次非正式接触的。

美俄双方均淡化这次接触的重要性。一位美国高官称：“他们只是短暂相遇，没有时间谈问题。如果他们明天有交流或谈问题，我们会告诉大家。”

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov也称两人进行了短暂交流，同时期待两人深入交流。奥巴马和普京本周晚些时候将共同出席在布里斯班召开的G20峰会。

“他们互致了问候，没有进行会谈。”Peskov在北京对俄罗斯记者称。“他们进行了短暂的交流。两位总统认为他们在接下来几天的（G20）峰会间隙有机会会谈。”

今年6月，在诺曼底登陆周年纪念活动间隙，奥巴马同普京曾进行了短暂的非正式会面。

白宫官员曾称，在APEC峰会和G20峰会上，奥巴马和普京没有举行正式会谈的计划。但他们表示，期待两人有时间进行非正式会谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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