香港《信报》：大块头不抢别人地盘 不争霸有利中华复兴

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月18日社评）
能力愈大，责任愈大，中国作为迅速崛起的新兴大国（或者国家主席习近平口中的新型大国)，无可避免被国际社会赋予愈来愈多的相应责任，否则将会惹来「巨人缺钙」之讥，推卸责任有失泱泱大国体统。因此，刚在北京结束的亚太经合组织（APEC)会议期间，中国和美国发表历史性的气候变化联合声明，中方承诺在2030年将二氧化碳排放量封顶，随后致力减排，实在是负责任的表现，值得肯定。
除了负上国际责任之外，新兴大国亦须明白一点，能力愈大愈不应该轻言动武，解决领土主权争议的最佳场合是谈判桌，而不是战场。
继亚太经合组织会议之后，各国元首马不停蹄又在澳洲布里斯班的二十国集团峰会（G20)聚首一堂。
中国与周边国家存在着不少领土和领海的主权争议，南海之争更加牵涉东南亚诸国，北京必须时时刻刻惕厉警醒，莫让争议恶化为武力冲突，以免坏了中华复兴的千秋大业。
习近平在布里斯班发表演讲，强调三点不动摇的坚持，第一是中国坚持和平发展，决心不会动摇；第二是中国坚持共同发展，理念不会动摇；第三是中国坚持促进亚太合作发展，政策不会动摇。易言之，中国这个大块头不会抢占别人的地盘。
怎样才做到既不抢别人地盘，又能够妥善解决主权争议？总理李克强在缅甸召开的东亚峰会，重申中国将按照「双轨思路」处理南海争议。所谓双轨思路，含义是有关争议应由直接当事国谈判协商解决，中国和东盟国家共同维护南海和平稳定。
三年前，国务院新闻办发表的《中国的和平发展》白皮书，阐明中国绝不搞侵略扩张，永远不争霸，永远不称霸。事实上，惟有不争霸和不称霸方可为中国赢来复兴的宝贵时间，一旦由于与周边国家爆发冲突而造成以力服人者霸的状况，节外生枝的「中国梦」将会变得夜长梦多，像普京那样受到羞辱尚算小事，发展路上遭遇国际社会扯后腿，才是得不偿失的大事。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。