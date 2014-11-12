菲律宾总统称在多数基本点上同习近平意见一致

路透北京11月11日（记者 林洸耀） - 菲律宾总统阿基诺称，他同中国国家主席习近平周二在对包括领土主权争端在内的有关问题的交谈中“意见一致”。

菲律宾同中国就包括黄岩岛在内的部分水域的主权问题存在争端。

“（交谈气氛）热烈……很有诚意，”阿基诺在北京对一群菲律宾记者说。

阿基诺参加完在北京郊区的APEC植树活动后，同习近平进行了10分钟左右的非正式交谈。

“有讨论各种问题的事实情况，原来的情况、当前的情况还有未来的发展。在多数基本点上，我们意见一致，”阿基诺称。

“顺带提到了南海问题……提到找到建设性方案解决该问题，”阿基诺称。

一位要求匿名的高级外交官对路透称，这次交谈是中方提议的。

新华社报导称，习近平表示，希望菲方回到过去共识的基础上，同中方相向而行，建设性地处理好有关问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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