京津冀在APEC前可能还会出现空气重污染过程

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京10月27日 - 中国环境保护部周一发布的公告显示，中国环境监测总站预测，10月29日-31日期间，京津冀中南部区域可能出现连续空气污染过程，影响地区包括北京、天津、石家庄、保定和邢台等城市，局部地区可能出现严重污染。
中国当局正在采取措施保障亚太经合组织（APEC）会议期间的空气质量。上述预测意味着在APEC会议前，京津冀中南部区域将面临“严重污染”天气。
为了保障APEC会议期间的空气质量，北京及周边地区将采取自2008年夏季奥运会以来最严格的污染控制措施。
北京市已经宣布，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体，于11月7日至12日调休放假共6天。此外，一些工业企业将停产限产。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。