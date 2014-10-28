京津冀在APEC前可能还会出现空气重污染过程

路透北京10月27日 - 中国环境保护部周一发布的公告显示，中国环境监测总站预测，10月29日-31日期间，京津冀中南部区域可能出现连续空气污染过程，影响地区包括北京、天津、石家庄、保定和邢台等城市，局部地区可能出现严重污染。

中国当局正在采取措施保障亚太经合组织（APEC）会议期间的空气质量。上述预测意味着在APEC会议前，京津冀中南部区域将面临“严重污染”天气。

为了保障APEC会议期间的空气质量，北京及周边地区将采取自2008年夏季奥运会以来最严格的污染控制措施。

北京市已经宣布，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体，于11月7日至12日调休放假共6天。此外，一些工业企业将停产限产。（完）