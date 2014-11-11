习近平称最近几天每天第一件事就是关注北京空气质量

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周一在APCE欢迎宴会上致辞时称，北京空气质量如何是他这几天每天关注的第一件事。
“这几天我每天早晨起来以后的第一件事，就是看看北京空气质量如何，希望雾霾小一些，以便让各位远方的客人到北京是感觉舒适一点，”习近平说。中国中央电视台周一播报了习近平的致辞。
为保障APEC会议期间北京空气质量，中国当局对北京及周边省区的交通和工业企业采取了2008年夏季奥运会以来最严厉的限制措施。
周二，北京PM2.5指数为50左右，空气良好。10月中旬时，北京PM2.5指数一度超过400，空气质量为严重污染。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。