习近平称最近几天每天第一件事就是关注北京空气质量

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周一在APCE欢迎宴会上致辞时称，北京空气质量如何是他这几天每天关注的第一件事。

“这几天我每天早晨起来以后的第一件事，就是看看北京空气质量如何，希望雾霾小一些，以便让各位远方的客人到北京是感觉舒适一点，”习近平说。中国中央电视台周一播报了习近平的致辞。

为保障APEC会议期间北京空气质量，中国当局对北京及周边省区的交通和工业企业采取了2008年夏季奥运会以来最严厉的限制措施。

周二，北京PM2.5指数为50左右，空气良好。10月中旬时，北京PM2.5指数一度超过400，空气质量为严重污染。（完）

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