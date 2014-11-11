习近平称最近几天每天第一件事就是关注北京空气质量

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周一在APCE欢迎宴会上致辞时称，北京空气质量如何是他这几天每天关注的第一件事。

“这几天我每天早晨起来以后的第一件事，就是看看北京空气质量如何，希望雾霾小一些，以便让各位远方的客人到北京是感觉舒适一点，”习近平说。中国中央电视台周一播报了习近平的致辞。

为保障APEC会议期间北京空气质量，中国当局对北京及周边省区的交通和工业企业采取了2008年夏季奥运会以来最严厉的限制措施。