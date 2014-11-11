习近平称最近几天每天第一件事就是关注北京空气质量

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周一在APCE欢迎宴会上致辞时称，北京空气质量如何是他这几天每天关注的第一件事。
“这几天我每天早晨起来以后的第一件事，就是看看北京空气质量如何，希望雾霾小一些，以便让各位远方的客人到北京是感觉舒适一点，”习近平说。中国中央电视台周一播报了习近平的致辞。
为保障APEC会议期间北京空气质量，中国当局对北京及周边省区的交通和工业企业采取了2008年夏季奥运会以来最严厉的限制措施。
周二，北京PM2.5指数为50左右，空气良好。10月中旬时，北京PM2.5指数一度超过400，空气质量为严重污染。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。