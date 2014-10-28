京津冀在APEC前可能还会出现空气重污染过程

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月27日 - 中国环境保护部周一发布的公告显示，中国环境监测总站预测，10月29日-31日期间，京津冀中南部区域可能出现连续空气污染过程，影响地区包括北京、天津、石家庄、保定和邢台等城市，局部地区可能出现严重污染。
中国当局正在采取措施保障亚太经合组织（APEC）会议期间的空气质量。上述预测意味着在APEC会议前，京津冀中南部区域将面临“严重污染”天气。
为了保障APEC会议期间的空气质量，北京及周边地区将采取自2008年夏季奥运会以来最严格的污染控制措施。
北京市已经宣布，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体，于11月7日至12日调休放假共6天。此外，一些工业企业将停产限产。（完）
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。