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中国财经 | 2014年 2月 25日 星期二 17:27 BJT

今年9月APEC财长会改在北京召开

路透香港2月25日 -香港政府周二宣布，获中央政府致函通报，原订今年9月10-12日在香港举行的亚太区经济合作组织（APEC）财政部长会议，将调整到9月下旬之后改为在北京举行。

政府新闻稿称，中央政府通报，由于今年亚太经合组织系列会议数量多、涉及面广，为了确保各类各次会议会期的统筹衔接，需要对一些会议的会期作适当调整。会议日期改为至9月下旬以后，为了便利会务安排，地点将改在北京举行。

“对于中央政府决定更改本年亚太经合组织财政部长会议的举行时间和地点，特区政府表示尊重和理解。”特区政府发言人表示。

中国是亚太区经济合作组织2014年的主席，国家财政部去年9月宣布，亚太经合组织财政部长会议将于今年9月在港举行，特首梁振英当时表示，筹办好会议可再次凸显香港的国际金融中心地位。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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