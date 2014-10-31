北京周边钢厂调整生产计划 应对APEC会议期间停产影响

2014年2月18日在唐山拍到的一处钢铁厂排出的浓烟。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京10月31日（记者 David Stanway) - 为改善下月APEC会议期间空气质量，北京一些钢厂届时将停产，他们正在调整生产计划缓解其影响。这反映了中国的钢铁企业正在适应政府导致的间歇性停产。

北京周边的很多钢厂将从11月1日起停产。2008年北京奥运会期间钢厂也曾停产。

中央政府在河北省采取相应措施。官方数据显示，河北省年钢铁产能2.86亿吨，产量比整个欧盟还大，2014年前九个月中国10大污染城市中七个在河北省。

行业消息人士指出，原本已受制于产能过剩、需求放缓和价格低迷的钢铁企业试图将这一轮的产量波动控制到最小。

瑞士信贷在报告中称，钢厂将产量转移到10月和11月底的能力应能缓解月度产量的波动，但APEC会议期间的停产仍可能对11月的行业增长造成0.2-0.4个百分点的负面影响。

钢厂还在减产前加速了生产中污染最大的烧结程序。

上海一名铁矿石交易员称：“唐山一些钢厂将在11月关闭烧结炉，他们试图在10月底以前生产更多的烧结矿，为下个月的生产准备充足的原料。”

路透调查的生产商和贸易商还表示，河北省钢铁产量的下降料被其他地区的产量增加所抵消，因为钢厂正力拼市场份额。

2014年前九个月，河北省钢铁产量下降2.9%，但被江苏省产量增加9.3%所抵消。

“我们都能想得到会发生什么，河北省的产量将下降，江苏省等其他省份的产量将上升。”北京梅塔科咨询CEO许中波表示。

河北省省长张庆伟9月称，河北将加大力度控制钢铁、玻璃和火电等行业的污染，在APEC会议期间的空气质量保障工作是维护“国家形象”的重大政治任务。

河北当地政府的政策显示，重点控制区域的881个工地将自10月31日起停工，如遇重污染天气，另外1,564个工地也要停工。

北京周边100公里内的钢铁企业都将停工，周边200公里内的不达标工厂也将停工，唐山市就在这个区域内。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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