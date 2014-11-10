美国称APEC峰会期间不会就TPP宣布“重大声明”

路透北京11月9日（记者Michael Martina） - 周日美国贸易代表Michael Froman 表示，北京APEC峰会期间美国不会就12国跨太平洋伙伴关系协议(TPP)作出“重大声明”。

由于美国和日本就日本农产品出口放宽程度的谈判陷入僵局，预计TPP今年底无法达成。

然而商界领袖一直在APEC峰会上寻找TPP谈判突破的契机。

“（APEC期间）肯定不会达成最终协议、重要声明，”Froman在APEC上被问及TPP谈判时告诉记者。“各国领袖在这里聚会，他们有机会评估形势并在政治上推动谈判完成。”

美国坚持日本降低农产品进口壁垒，而日本则希望保护其敏感产品，包括猪肉、牛肉、乳制品及糖类产品。

一些TPP成员国希望美日达成的协议能够为其他国家的双边协议形成范本。

中国在APEC峰会上推动另一项贸易自由化框架--亚太自由贸易区(FTAAP)协议。部分人士认为中国的此项提议意在转移有关国家对TPP的关注，因中国未参与TPP。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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