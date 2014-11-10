美国称APEC峰会期间不会就TPP宣布“重大声明”

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月9日 - 周日美国贸易代表Michael Froman 表示，北京APEC峰会期间美国不会就12国跨太平洋伙伴关系协议(TPP)作出“重大声明”。
由于美国和日本就日本农产品出口放宽程度的谈判陷入僵局，预计TPP今年底无法达成。
然而商界领袖一直在APEC峰会上寻找TPP谈判突破的契机。
“（APEC期间）肯定不会达成最终协议、重要声明，”Froman在APEC上被问及TPP谈判时告诉记者。“各国领袖在这里聚会，他们有机会评估形势并在政治上推动谈判完成。”
美国坚持日本降低农产品进口壁垒，而日本则希望保护其敏感产品，包括猪肉、牛肉、乳制品及糖类产品。
一些TPP成员国希望美日达成的协议能够为其他国家的双边协议形成范本。
中国在APEC峰会上推动另一项贸易自由化框架--亚太自由贸易区(FTAAP)协议。部分人士认为中国的此项提议意在转移有关国家对TPP的关注，因中国未参与TPP。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。