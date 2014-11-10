全球贸易：美日农产品市场谈判陷入僵局，并阻碍TPP谈判进展

路透北京11月10日 - 跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判各国周一表示，他们仍致力于达成协议的框架，这意味着可能包括其他“地区性伙伴”。

参与TPP谈判的各国领导人在声明中称，协商各国致力于达成“既具有挑战又较为平衡”的贸易协议，以开放市场。TPP协议由美国牵头。

目前美日之间的谈判陷入僵局，并阻碍了涉及12个国家的TPP谈判进展，分歧主要在于日本将多大程度地开放农产品进口市场。(完)