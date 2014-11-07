全球贸易：APEC料在下周会议上启动亚太自贸区可行性研究

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月6日 - 亚太经合组织(APEC)秘书处执行主任博拉尔德称，在下周的北京APEC会议上，领导人将同意启动对中国支持成立的亚太自由贸易区(FTAAP)的可行性研究。目前中国和美国支持不同的地区自贸协定。
中国正在APEC推动成立亚太自贸区，但一些人士认为，该提议是为了转移对更广泛的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关注。后者得到美国支持，有12个国家正进行磋商，中国不在其中。
“进行研究的可能性一直存在，对此已达成一致，但这不是磋商的开始，”博拉尔德称。他表示开展研究的计划是“重大成果”。
他称，研究将在未来两年进行，调查成立亚太自贸区的可能性，可能花费的时间，以及是否需要通过TPP或区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等框架成立。
华尔街日报11月2日报导称，美国试图阻止中国利用APEC峰会推动对成立亚太自贸区进行可行性研究，这种研究通常被视作磋商的开始。
中国官方通讯社新华社称，高层官员已决定在APEC部长和经济领导人会议提交成立亚太自贸区的建议，但没有提供细节。
来自12个国家的部长将在APEC会议间歇会面讨论TPP。该协议并不在峰会日程中，但其目的是应对市场限制问题，而中国目前也存在这种问题。
中国外交部在周三的新闻发布会上没有直接评论部长会面讨论TPP的前景，但表示希望各国关注手头的APEC工作。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申