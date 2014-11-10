全球贸易：TPP签署没有时间表，还需要时间解决难题--美国官员

路透北京11月10日 - 一名美国政府高官周一表示，虽然许多国家领导人强烈支持在未来几个月达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，但还没有设定时间表。

该官员并称，在北京的TPP谈判结束后，还需要一段时间来解决最棘手的问题。

“这不是一项很快就能签署的协议，”该官员称。“这需要一段时间解决一些麻烦问题，并在美国和其他国家进行充分讨论。”(完)