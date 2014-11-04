中国称亚太自贸区为APEC成员国共识 不存在美国阻止问题

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京11月4日 - 中国商务部部长助理王受文周二表示，亚太自贸区是APEC(亚太经合组织)所有21个成员国的共识，不存在美国阻止中国或者双方冲突的问题。
他在新闻会上并称，中国将在即将举行的APEC会议期间推动亚太自贸区建设，希望完成亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图的制定。
“APEC成员国在2006年就一致同意建立亚太自贸区，...希望在大家协商一致的基础上，在现有区内自贸协定建设成就的基础上早日实现自贸区的建设。”他说。
APEC第22次领导人非正式会议将于11月10-11日在北京举行。
王受文指出，亚太自贸区不是单由中国提出来的，是APEC 21个成员国的共识，虽然有些内容还在讨论之中，但有信心各方意见都能处理好；而跨太平洋伙伴关系协定（TPP）是APEC中12个成员国谈判的自贸协定。
“不存在美国阻止或冲突的问题，建设亚太自贸区是21个成员国共同的愿望和一致的意见。”他称。
APEC成立于1989年，目前有21个成员国，对外贸易总额和经济总量分别占全球的48%和57%。
据商务部数据，2013年，中国与APEC其他成员之间的贸易额达2.5万亿美元，占中国对外贸易总额的60%。同年中国对APEC成员直接投资占中国对外直接投资总额的69%，实际利用来自APEC成员的外资占中国实际利用外资总额的83%。
针对中韩自贸区谈判的问题，王受文透露，双方第14次自贸协定谈判将很快在北京举行，争取能够在年内完成谈判。
中国国家主席习近平7月初访问韩国时曾表示，两国将加大中韩自贸区谈判力度，争取在年底前结束谈判，为到2015年双边贸易额达到3,000亿美元的目标创造更好条件。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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