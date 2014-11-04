中国称亚太自贸区为APEC成员国共识 不存在美国阻止问题

路透北京11月4日 - 中国商务部部长助理王受文周二表示，亚太自贸区是APEC(亚太经合组织)所有21个成员国的共识，不存在美国阻止中国或者双方冲突的问题。

他在新闻会上并称，中国将在即将举行的APEC会议期间推动亚太自贸区建设，希望完成亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图的制定。

“APEC成员国在2006年就一致同意建立亚太自贸区，...希望在大家协商一致的基础上，在现有区内自贸协定建设成就的基础上早日实现自贸区的建设。”他说。

APEC第22次领导人非正式会议将于11月10-11日在北京举行。

王受文指出，亚太自贸区不是单由中国提出来的，是APEC 21个成员国的共识，虽然有些内容还在讨论之中，但有信心各方意见都能处理好；而跨太平洋伙伴关系协定（TPP）是APEC中12个成员国谈判的自贸协定。

“不存在美国阻止或冲突的问题，建设亚太自贸区是21个成员国共同的愿望和一致的意见。”他称。

APEC成立于1989年，目前有21个成员国，对外贸易总额和经济总量分别占全球的48%和57%。

据商务部数据，2013年，中国与APEC其他成员之间的贸易额达2.5万亿美元，占中国对外贸易总额的60%。同年中国对APEC成员直接投资占中国对外直接投资总额的69%，实际利用来自APEC成员的外资占中国实际利用外资总额的83%。

针对中韩自贸区谈判的问题，王受文透露，双方第14次自贸协定谈判将很快在北京举行，争取能够在年内完成谈判。

中国国家主席习近平7月初访问韩国时曾表示，两国将加大中韩自贸区谈判力度，争取在年底前结束谈判，为到2015年双边贸易额达到3,000亿美元的目标创造更好条件。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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